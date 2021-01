Sassuolo, che mercato sarà? Il 2021 neroverde tra entrate e uscite

Le parole di De Zerbi, relative a qualche giorno fa, lasciano intendere in maniera evidente quale possa essere l’indirizzo del Sassuolo nel prossimo mese di gennaio. La priorità sarà assolutamente quella di non privarsi di nessuno dei propri pezzi pregiati, nonostante l’interesse manifestato dai principali top club di casa nostra per i gioielli neroverdi. Ed allora, con buona pace di Napoli e Atalanta, non ci saranno spiragli per l’addio di Boga; così come Locatelli resterà blindato al club emiliano nonostante la corte serrata di Juventus ed Inter. Insomma, cambiare il meno possibile a gennaio per avere poi in estate l’opportunità di monetizzare in maniera chiara ed inequivocabile gli investimenti valorizzati durante tutto l’arco della stagione. Se poi dovesse arrivare un rinforzo in più per la difesa... ben venga.