Sassuolo, De Zerbi sprona i suoi big: "Il nostro step in avanti passa da loro, va messa qualità"

vedi letture

Roberto De Zerbi riscatta Udine e torna a vincere contro l'Hellas Verona. Il Sassuolo s'impone 3-2, ma l'allenatore neroverde vuole ancora di più, specie dai suoi big: "Mi sono portato un po' la rabbia della partita nei primi giorni - le sue parole a Sky Sport - poi via via l'abbiamo sbollita. La rabbia non perché qualcuno faccia cose volutamente contro in maniera non cattiva ma il nostro step in avanti passa dai giocatori di qualità che quando è richiesta devono metterla. Oggi abbiamo fatto tre gol, potevamo farne qualcuno di più ma perché davanti ho tutti giocatori forti".

Clicca QUI per leggere l'intervista integrale!