Sassuolo, differenza di punti tra casa e fuori? De Zerbi non ci pensa: "E' una casualità"

Differenza di punti tra casa e fuori? Alla vigilai della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi risponde anche a questa domanda in conferebza stampa: "La differenza di punti tra casa e trasferta credo sia una casualità perché a casa abbiamo raccolto meno a volte ma al tempo stesso dimostra che ce la giochiamo dappertutto, senza sapere se giochiamo al Mapei, a San Siro o all'Olimpico, andiamo per fare la partita sempre. Abbiamo vinto con Milan e Napoli in trasferta ma abbiamo fatto buonissime partite anche con Inter, Lazio e Roma in trasferta. Dimostra la coerenza di mentalità di giocarsi la partita sempre e comunque, andando a rischiare ogni tanto di perdere. Ma dal mio punto di vista non c'è modo di vincere sempre, c'è il tuo stile, il modo in cui vuoi essere e non è detto che mantenendo fede al tuo stile tu possa sempre vincere".

