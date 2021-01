Sassuolo, Ferrari: "Ci teniamo stretto il punto. Ora andremo a Roma per vincere"

Così Gianmarco Ferrari, difensore del Sassuolo che si è procurato il rigore conclusivo, a Sky Sport dopo il pari in casa contro il Parma: "Il rammarico c'è sempre, entriamo in campo per i tre punti. Ormai è il terzo anno che affrontiamo il Parma e le cose vanno sempre alla solita maniera: quest'anno però l'abbiamo affrontata meglio mentalmente. Certo, con chi si chiude è difficile e il campo, non voglio che sia un alibi, incide. Ci teniamo comunque stretti il pareggio e il punto ma con la mentalità di andare a Roma per vincere".

Sentite di avere qualche problema?

"Questo non so dirlo, cerchiamo sempre di limare le difficoltà con atteggiamento e voglia. Lavoriamo ogni settimana per fare meglio la domenica successiva, e questo continueremo a fare: indisponibili e squalificati ci sono sempre, poi ora c'è pure il Covid ma non è solo per noi".

Avete cambiato due volte l'assetto.

"Sono metodi già utilizzati, ma l'identità è sempre quella. Volevamo cercare più spazi e ci è riuscito abbastanza bene nel primo tempo. Il gol non lo abbiamo trovato ma bravi a crederci ed agguantare il pareggio".