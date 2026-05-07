Sassuolo, Grosso: "I giovani tecnici italiani? Tante belle parole, ma poi servono competenze"

In conferenza stampa prima del match contro il Torino della 36^ giornata, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato anche della scuola allenatori italiana e dei giovani tecnici in rampa di lancio:

"Giovani va bene, ma poi ci sono anche allenamenti solidi, consolidati, ci sono quelli che hanno idee chiare, sanno cosa trasmettere ma tutte queste parole diventano relative, bisogna avere competenze, immaginare una strada dove arrivare, questo è l'obiettivo che ci siamo creati come società. Io mi soffermo sul nostro percorso, bellissimo, lo abbiamo immaginato anche un po' meno di come si è realizzato perché abbiamo fatto due grandissimi anni insieme.

A me piace guardare il presente, andiamo ad affrontare una squadra che la settimana scorsa non ha fatto una bella partita, noi abbiamo invece sì, ma se ti appoggi su questo rischi di perdere qualcosina. Sappiamo che il passato non ti dà vantaggi, affrontiamo una squadra che in casa con il nuovo allenatore sta facendo bene, gli faccio i complimenti perché non era scontato fare quello che ha fatto e sono contento per lui, so che troveremo una squadra che vuole fare una grande partita e dovremo pareggiare questo per andare alla ricerca di quello a cui vogliamo arrivare".