Sassuolo, Grosso: "Sfida tra due squadre con obiettivi diversi, ci sono state indicazioni positive"

"Sappiamo perfettamente qual è il nostro obiettivo e siamo consapevoli che ci sono avversari di un livello superiore. Oggi abbiamo provato a fare la nostra gara, usciamo da qui con la sensazione di aver sprecato qualche buona occasione per riaprirla. In questo tipo di gare, contro un Como che palleggia bene e che ha tanta qualità, alla lunga paghi la mancanza di concretezza. Anche nel primo tempo è mancata un po' di precisione negli ultimi 20 metri. 4-5 volte siamo ripartiti bene, con maggiore determinazione potevamo concludere meglio.

Non tolgo ovviamente nulla ai meriti di un ottimo Como, ma siamo stati dentro la gara fino alla fine pur con qualche difficoltà. Anche nel finale, soprattutto sulle palle inattive, ci siamo resi pericolosi e questo tipo di reazione non può passare inosservata solo perchè abbiamo perso. Fase difensiva? Ho avuto la sensazione che il Como abbia calciato meno rispetto agli standard abituali e poche squadre sono venute qui creando chance nitide. Nelle fatiche generali e contro un Como che ha obiettivi diversi credo che il Sassuolo si sia comunque ben comportato". Questa l'analisi del tecnico del Sassuolo Fabio Grosso a DAZN.