Sassuolo, i neroverdi sfidano il Manchester United per Gabriel Veron

Il Sassuolo studia il colpo in Sudamerica. Come riportato da Sky Sport, il club neroverde ha messo gli occhi su Gabriel Veron, ala brasiliana classe 2002 del Palmeiras. La sua clausola rescissoria è di 53 milioni di euro, ma l’operazione potrebbe essere chiusa per 15 milioni di euro più bonus. C’è da battere la concorrenza di diversi club importanti tra cui il Manchester United.