Sassuolo, Lopez: "De Zerbi mi ha ridato fiducia e piacere di giocare. Mi trovo alla grande"

Intervistato da Telefoot il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez ha parlato dei suoi primi mesi in Italia elogiando il tecnico De Zerbi: “Mi sto trovando bene, ho ritrovato fiducia e minutaggio, ne avevo bisogno. Venire qui mi ha fatto bene, mi sto trovando alla grande anche se purtroppo a causa del Covid finora ho giocato in stadi mitici, ma privi di tifosi ed è stato un po' triste. De Zerbi? Non conoscevo bene né lui né il Sassuolo, ne avevo solo sentito parlare. Poi ho avuto una conversazione con il mister e in cinque minuti avevo voglia di venire qui e allenarmi con lui. Non ha cercato di convincermi, mi ha solo parlato della sua filosofia di gioco. - conclude Lopez soffermandosi anche su Boga - È stato lui il primo che mi ha scritto per dirmi che l'allenatore mi voleva, ci siamo sentiti e mi ha fatto da tramite con De Zerbi. Il mister mi ha ridato fiducia e piacere di giocare a calcio, ne avevo bisogno perché l'ultimo periodo al Marsiglia non era stato facile”.