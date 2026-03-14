Sassuolo, Matic sul futuro: "Quando finirà la stagione, ci parleremo di nuovo"

Nemanja Matic ripercorre la sua carriera. Il centrocampista del Sassuolo, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato di quando conobbe Antonio Conte ai tempi del Chelsea e di come è stato l'impatto con l'attuale tecnico del Napoli: "Benissimo: grande tecnico e grande uomo. Servì un periodo di adattamento perché lui voleva fare i doppi allenamenti che in Inghilterra non si usano. Ci venimmo incontro e vincemmo la Premier".

Il centrocampista racconta poi il suo approdo in neroverde: "Una bella riunione a Milano con Giovanni Carnevali e Fabio Grosso. Mi hanno spiegato come funziona il club, l’importanza dei giovani. E poi ho visto lo splendido centro sportivo. Quando finirà la stagione, ci parleremo di nuovo. Il Sassuolo sa che se io sono felice non ho problemi ad andare avanti".

Il calciatore ha poi commentato come mai, secondo lui, il calcio italiano sia in difficoltà: "È rimasto negli anni Novanta. Il primo problema riguarda le accademie. I settori giovanili in Inghilterra e Francia sono molto più avanti. Ti insegnano a dribblare, sviluppano la tecnica. Un altro tema riguarda la tattica, che è importante ma condizionante. In Italia si usa troppo la difesa a tre e si attacca poco. Serve un progetto innovativo, altrimenti andrà sempre peggio".