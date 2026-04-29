Matic: "Voglio restare altre 2-3 stagioni al Sassuolo. Grosso è già pronto per qualcosa in più"

Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a 4 giorni dal match contro il Milan: "Abbiamo una buona squadra e una società forte, abbiamo tutto per allenarci e giocare bene. Ci sono 2-3 giocatori che hanno esperienza, tanti di talento. Io sono tra quelli giovani (ride, ndr). Mancano 4 partite, vediamo come finiamo la stagione, ma siamo forti".

Com'è Grosso?

"Molto bravo, lui è un allenatore già preparato per qualcosa in più. Con lui la squadra è migliorata tanto, i giovani come Muharemovic, Volpato e tutti gli altri ora sono di alto livello. Abbiamo la fortuna che lavora con noi, è stato un giocatore di alto livello e conosce molto bene questo mestiere".

Cosa si aspetta del match contro il Milan? Berardi gli ha già segnato 11 gol.

"Mi aspetto che segni di nuovo 4 gol (ride, ndr). Sarà una partita difficile, il Milan è una squadra buona, non giocherà Modric, ma hanno tanti altri giocatori. Anche noi sappiamo di avere qualità, vedremo domenica come finirà, abbiamo fiducia".

Che cosa le è rimasto di PSG-Bayern?

"Abbiamo la fortuna di poter assistere a queste partite, è stato un livello alto, alto, con giocatori top. Questo è quello che vogliamo vedere, ci sono stati 9 gol, potevano essere di più, ma sono stato molto, molto felice. Sono due grandi squadre e due grandi allenatori".

Resterà anche l'anno prossimo?

"Vediamo, dopo la stagione parlerò con il club per sapere se sono soddisfatti con me. Io voglio rimanere qui, giocare 2-3 stagioni e dopo fare vacanza (ride, ndr)".