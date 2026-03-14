Matic e l'episodio con Mihajlovic: "Io non giocavo mai. Poi andammo a cena a Lisbona"

Nemanja Matic ricorda Sinisa Mihajlovic. Il centrocampista del Sassuolo ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di un episodio capitato ai tempi in cui Sinisa era commissario tecnico della Serbia: "Mihajlovic convocava abitualmente trenta giocatori, ma io non giocavo mai. Così dissi a un suo collaboratore che non volevo più essere chiamato: nulla di personale, ma era una perdita di tempo. I giornalisti chiesero a Mihajlovic i motivi e lui rispose che per tornare avrei dovuto chiedere scusa.

Un anno e mezzo dopo mi telefonò, poi venne a vedere una partita a Lisbona e andammo a cena. Inizialmente aveva la sua solita faccia brusca, all’improvviso sorrise e mi disse: 'Tranquillo, non mi interessa il passato. Devi tornare in nazionale: giochiamo con la Croazia e non possiamo perdere'.. Finì 1-1".