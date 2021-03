Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: Defrel dal 1', Lopez a centrocampo. Hysaj titolare

Sono state rese note le formazioni ufficiali della prima gara di oggi, quella del Mapei Stadium, tra Sassuolo e Napoli: tra i neroverdi spazio a Defrel con Berardi e Djuricic alle spalle di Caputo, mentre Lopez affiancherà Locatelli in mezzo, come accaduto all'andata peraltro, quando il francese firmò il primo gol in Serie A. In difesa Muldur e Rogerio saranno gli esterni, mentre Marlon affiancherà Ferrari al centro della difesa, comandata ancora una volta da Consigli.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo

Allenatore: De Zerbi.

Negli azzurri ancora Mertens a guidare l'attacco, con Politano e Insigne ai suoi lati, mentre a centrocampo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski agiranno a centrocampo. In difesa Di Lorenzo e Hysaj vanno sugli esterni, con l'albanese che viene preferito a Ghoulam quindi, mentre al centro agiranno Rrahmani e Maksimovic, con Meret in porta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Allenatore: Gattuso.