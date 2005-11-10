Sassuolo, Palmieri: “Contento per Carnevali alla Juve. Muharemovic? Offerte solo dall’estero”

L’estate del Sassuolo è stata segnata anche dalla separazione con Giovanni Carnevali, per anni dirigente di riferimento dei neroverdi e oggi amministratore delegato della Juventus. Francesco Palmieri, ds degli emiliani, parla così a TMW di lui: “Sono stato contento per lui. Ha avuto questa occasione e l’ha colta: sono molto felice per lui, è andato in un grande club e forse ci è andato anche in ritardo. È un grande dirigente. Spero pensi anche lui lo stesso di me”.

Alle 19 l’intervista integrale di Palmieri a TMW

La cessione di Muharemovic cos’è stata?

“Una grande operazione, due volte. Perché lo era già averlo preso dalla Juventus due anni fa. Quest’estate mi sono ritrovato con tante richieste per un giocatore fortissimo, che sono convinto possa crescere ancora di più. È stata fatta un’operazione importantissima, proficua per il calciatore ma anche per noi: in Italia non c’era nessuna squadra che avesse mostrato grandissima attenzione, mentre dall’estero c’erano diverse società interessate. Fa piacere chiudere un’operazione del genere. E abbiamo fatto un piacere anche alla Juve”.

Adesso sta brillando il talento di Adzic.

"Grande merito va ad Aquilani: quando vede i giocatori, trasmette qualcosa di diverso. Adzic è un talento, secondo me è un giocatore di grandissima prospettiva. Alberto, poi, è l’allenatore perfetto per tirare fuori il meglio da questi ragazzi, giovani e meno giovani”.