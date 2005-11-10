Sassuolo, Palmieri: "Siamo la peggior difesa d'Europa, dovevamo cambiare. D'Aversa ci aiuterà"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Roberto D'Aversa, il ds dei neroverdi Francesco Palmieri ha voluto chiarire il percorso che ha portato all'esonero di Aquilani: "Sono qui a commentare una vicissitudine a malincuore che abbiamo dovuto affrontare. A parte i risultati, nelle ultime partite non abbiamo visto l'atteggiamento che ci aspettavamo. Ringraziamo Aquilani per il lavoro fatto e ora andiamo avanti. Abbiamo la fortuna di rappresentare una società forte ma purtroppo non sempre le ciambelle vengono con il buco.

C'è stato un periodo molto negativo, una squadra che ha preso 30 gol, la peggior difesa d'Europa. Si è scelto di cambiare, sono contentissimo dell'arrivo di Roberto D'Aversa e sono certo che ci darà una grande mano: è stata una scelta concreta, veloce. Non c'è stato tanto da dire. Mi fa piacere sapere che ritenga una squadra con buonissimo potenziale. Di parole se ne fanno tante, ora c'è solo da lavorare per affrontare il resto del campionato con la giusta determinazione".