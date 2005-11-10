Il Sassuolo ha voglia di ripartire. La 13^ giornata di Serie A porta il Napoli al Mapei Stadium, con i neroverdi di Roberto D'Aversa che hanno voglia di dare conferme ai segnali incoraggianti visti col Genoa. In esclusiva per TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo Francesco Palmieri ha scelto di presentare la sfida di domenica pomeriggio soffermandosi anche sulle insistenti voci di mercato che vedono proprio il Napoli su Sebastiano Esposito per gennaio.

"Sappiamo che sarà una partita difficilissima, il Napoli è una squadra molto molto forte. Sappiamo anche di essere in un momento complicato e in una posizione di classifica non buona, ma le squadre vanno affrontate tutte e noi siamo pronti per questa sfida", il primo pensiero del ds neroverde.

Il suo ragionamento prosegue, ancora sul Napoli: "Conosciamo il valore dell'avversario, ma noi vogliamo ricreare quelle belle cose che si sono viste nelle prime 6-7 partite di questo campionato. Dopo quelle c'è stato un momento di smarrimento, ma già nell'ultima sfida contro il Genoa ho visto segnali molto incoraggianti".

Nelle ultime ore avete perso per infortunio Adzic…

"Dispiace, con Adzic e Leysen abbiamo perso due ottimi giocatori che non ci saranno per un po'. Ma abbiamo una rosa corposa e di qualità e l'allenatore saprà scegliere i giocatori giusti".

Inevitabile chiederle del mercato. A proposito di Napoli, le voci su Sebastiano Esposito si fanno sentire...

"Il fatto che una squadra come il Napoli osservi i nostri giocatori fa piacere e ci inorgoglisce. Noi abbiamo puntato su Sebastiano in estate per questo ed il fatto che il suo nome sia accostato al Napoli e che sia arrivato in Nazionale dà ancora più valore alla nostra scelta. Noi adesso però dobbiamo pensare solo al nostro momento e a risollevarci in classifica".

Nessun pensiero quindi al mercato di gennaio?

"In questi giorni ho letto, forse anche troppo, di queste attenzioni ma non abbiamo ricevuto chiamate. Sappiamo di avere giocatori importanti come Sebastiano, ma la nostra proprietà è forte e ha un progetto importante in mente. Storicamente a metà stagione non abbiamo mai venduto i pezzi pregiati e anche in questo caso non faremo partire nessuno".