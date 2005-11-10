Sassuolo, Palmieri: "Conosco il calcio, so come funziona. Ora due mesi importantissimi"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Roberto D'Aversa, il ds dei neroverdi Francesco Palmieri ha preferito evitare la domanda sul mercato di gennaio e su un eventuale addio di Bakola, molto richiesto: "In questo momento noi dobbiamo solo concentrarci su quello che siamo, sul gruppo che abbiamo, sulla scelta di aver portato qui Roberto perché penso che abbia tutte le qualità per dare un'impronta forte a questa squadra, poi quando sarà il momento ci penseremo. Io penso che questa squadra possa fare bene, lo hanno dimostrato, perché sotto l'aspetto caratteriale si è visto qualcosa che è venuto a mancare e purtroppo a malincuore abbiamo dovuto dare una svolta a quello che era il nostro pensiero.

Sono consapevole che ci aspettano due mesi importantissimi, poi vedremo. Tutti ci hanno riempito di complimenti per il mercato estivo, abbiamo fatto operazioni importanti in entrata e in uscita e qualche volta non è stato sottolineato ma non è un problema, ma noi vogliamo dare una sterzata al campionato perché si può perdere ma con quell'atteggiamento era brutto da vedere. Conosco il calcio, so come funziona, e so di essere fortunato ad essere qui da tanti anni. Non è cambiato niente, noi abbiamo una grande fortuna con questa proprietà.

Abbiamo Andrea che è un grandissimo dirigente e ci sta dando una grandissima mano. Quando uno lavora poi non ha bisogno di mettersi in mostra, si fanno i fatti e noi dobbiamo fare i fatti. Ho visto il Sassuolo crescere in questi anni sotto tutti i punti di vista e spero che la squadra possa dimostrare quanto fatto fino a un mese fa. Roberto ci darà una grande mano, conosco quello che può dare caratterialmente a questo gruppo, e penso ci possa servire".