Prevedere le mosse sul mercato del Sassuolo, con un allenatore appena arrivato e una rosa che numericamente offre ampie garanzie, non è semplicissimo: tanto dipenderà dalle indicazioni di D'Aversa e dalle esigenze per un eventuale cambio di tipo tattico. Al netto di eventuali uscite, che andranno rimpiazzate.

Le voci su Esposito e la difesa a tre

La Nazionale ha ridato luce a Sebastiano Esposito nonostante la difficile stagione con il club e l'italiano è uno dei giocatori più chiacchierati in vista del mercato di gennaio. Sarà lui ad animare le sfide di mercato delle big italiane? Il Sassuolo per il momento aspetta, consapevole che il suo rendimento nel prossimo mese e mezzo sarà decisivo anche per questo. Ed è ovvio ed evidente che in caso di partenza dell'ex Cagliari, si procederà all'acquisto di un sostituto di pari valore. C'è poi il possibile cambio di modulo che D'Aversa sta testando al Mapei Football Center: con la difesa a tre, si potrebbe tornare sul mercato per aumentare la batteria di centrali.

Il capitolo portiere: servono certezze oltre a Muric e Turati

Il record di gol subiti è un punto che fa soffrire tifosi e società, lo ha sottolineato anche il ds Palmieri durante la conferenza stampa di presentazione di D'Aversa: allo stato attuale il portiere titolare non ha saputo dare certezze al reparto, ecco perché a gennaio si potrebbe andare a pescare un nuovo numero uno.

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