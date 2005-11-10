Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Sassuolo, Palmieri: “ Thorstvedt? Da parte nostra c’è apertura. A gennaio non vendiamo nessuno”

Esclusiva TMW
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 19:00Serie A
13.10.2026 19:00Serie A
Fonti preferite
Dall'ottima partenza in campionato ai possibili scenari di mercato, senza dimenticare l'estate: il direttore sportivo neroverde a TMW a 360°
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria sulla Juventus, poi il pareggio con il Milan. A cavallo della sosta, il Sassuolo conferma il suo ottimo avvio di campionato. Ne parla a TMW Francesco Palmieri, direttore sportivo dei neroverdi: “Siamo partiti bene, veniamo da due buonissime gare contro due squadre di primissimo livello. La vittoria con la Juve ci ha dato grande soddisfazione, ma lo stesso vale per il pari con il Milan. Il campionato è lungo e siamo consapevoli delle difficoltà che si possono incontrare, ma l’avvio è positivo”.

L’obiettivo resta la salvezza?
“Assolutamente. È il nostro primo obiettivo e la nostra unica certezza è quella di voler mantenere la categoria in un campionato difficilissimo. Siamo consapevoli che questa è una grande società, che fa sempre grandissimi sforzi: anche quest’anno è stata allestita una rosa di primo livello. Abbiamo un allenatore molto bravo, che sta trasmettendo idee chiare al gruppo, ma noi abbiamo i piedi ben saldi per terra. Poi, se faremo qualcosa di meglio, sarà tanto di guadagnato”.

Alberto Aquilani è un predestinato?
“Io lo conosco da quando era calciatore, poi l’ho seguito nel settore giovanile e ha fatto ottime cose a Firenze. L’anno scorso a Catanzaro ha fatto una stagione strepitosa: noi l’abbiamo scelto perché è un allenatore con idee e coraggio. È un ragazzo in gamba, io mi trovo benissimo con lui: penso che la parola predestinato sia giusta. Ha qualcosa di diverso da far vedere e lo sta mostrando. Penso anche che abbia trovato l’ambiente ideale per mostrare tutto il suo potenziale. Come lui spesso ripete, ha un gruppo di giocatori congeniale al suo calcio: vogliamo far vedere che il Sassuolo continua sulla stessa linea”.

Cosa vi ha colpito di lui quando l’avete chiamato?
“La voglia di dimostrare, di fare un calcio propositivo. È quello che ci serve: la scelta era stata fatta tra diversi profili, poi lui era quello perfetto per le necessità del Sassuolo. Era consapevole di venire in una società forte, con persone che hanno una certa idea di calcio: l’ha voluto con grandissimo entusiasmo, perché sapeva cosa avrebbe trovato. C’è tanto da scoprire in questo ragazzo e mi auguro che possa fare sempre meglio. E sottolineo come Veronica e Marco Squinzi abbiano voluto partecipare al momento della firma, per dimostrare l’importanza di quel passaggio per la proprietà”.

Avete lanciato tanti giovani, basti pensare a Cinquegrano…
“Ce ne sono diversi, Simone è l’ultimo dei ragazzi aggregati alla prima squadra: ha fatto molto bene in Serie C, quest’anno gli abbiamo dato la possibilità di venire in ritiro e poi ha avuto il merito di far vedere le sue qualità. Ma ancora più merito va ad Aquilani, che ha dimostrato grande attenzione verso questo ragazzo e gli ha dato grande fiducia. Aquilani ha messo in mostra non solo lui, ma anche Lipani, Volpato e Bakola. Senza togliere importanza a campioni come Berardi e Matic”.

Un altro che sta dimostrando le sue qualità è Adzic.
“Anche lui è contentissimo, ma pure in questo caso un grande merito va ad Alberto: quando vede i giocatori, trasmette qualcosa di diverso. Adzic è un talento, secondo me è un giocatore di grandissima prospettiva. Aquilani, poi, è l’allenatore perfetto per tirare fuori il meglio da questi ragazzi, giovani e meno giovani”.

Che futuro vede per Bowie?
“Per me è un giocatore forte. Deve sgrezzarsi un po’, ma ha forza e dinamismo. Ha potenza: vedo grandissime qualità in lui. Può migliorare nella continuità con il lavoro di Aquilani e del suo staff. Abbiamo, in generale, un parco attaccanti nutrito e variegato”.

Sebastiano Esposito in Nazionale ha colpito per qualità e personalità.
“Io non sono sorpreso, lo conosco da quando è un ragazzino. Secondo me può fare molto di più, se ci crede. Io nella mia vita ho sempre cercato di trasmettere il messaggio che tra crederci e non crederci c’è tutta la differenza del mondo. Vale in qualsiasi ruolo”.

Che effetto le ha fatto rivedere Carnevali, ma con la divisa della Juventus?
“Sono stato contento per lui. Ha avuto questa occasione e l’ha colta: sono molto felice per lui, è andato in un grande club e forse ci è andato anche in ritardo. È un grande dirigente. Spero pensi anche lui lo stesso di me”.

Cosa significa lavorare con la famiglia Squinzi?
“Avere una grandissima fortuna. Io sono qui da 12 anni e so di avere alle spalle una famiglia importantissima, con dei manager di primissimo livello. Sono persone di un’intelligenza incredibile, ci trasmettono vicinanza con tanti messaggi. Veronica è molto attenta a tutte le dinamiche e a me ha dato ancora più forza quest’estate: ho condiviso tutto con lei, cercando di fare tutto nel migliore dei modi. So che responsabilità comporta avere una famiglia di questo tipo alle spalle”.

La cessione di Muharemovic cos’è stata?
“Una grande operazione, due volte. Perché lo era già averlo preso dalla Juventus due anni fa. Quest’estate mi sono ritrovato con tante richieste per un giocatore fortissimo, che sono convinto possa crescere ancora di più. È stata fatta un’operazione importantissima, proficua per il calciatore ma anche per noi: in Italia non c’era nessuna squadra che avesse mostrato grandissima attenzione, mentre dall’estero c’erano diverse società interessate. Fa piacere chiudere un’operazione del genere. E abbiamo fatto un piacere anche alla Juve”.

Che peccato non avere Koné…
“Che peccato, è vero. Gli manca ancora un po’ di tempo, ma siamo consapevoli che lo ritroveremo presto e che tornerà più forte di prima. Lo aspettiamo con grande piacere, è un ragazzo meraviglioso a cui siamo tutti legati”.

Thorstvedt è in scadenza di contratto. Come finirà?
“Kristian è un giocatore molto importante. Offerte ufficiali non ce ne sono mai state: quando si vuole un giocatore, come ha fatto il Leeds con Muharemovic, si fa un’offerta e ci si siede a parlare. Nel calcio, aspetto tecnico ed economico devono andare di pari passo. Ora è qui e sta facendo il suo lavoro nel modo giusto: mi piacerebbe trovare una soluzione gradita sia a lui sia a noi. È un grande professionista, è un grande giocatore: ha avuto un attimo di difficoltà, ma non ha mai sbagliato un atteggiamento. Spero che ci possa essere apertura: da parte nostra, sia mia sia della società, c’è. Mi piacerebbe trovare la quadra. La società gli è sempre stata vicina, anche in passato, quando ha avuto degli infortuni: se c’è la volontà di entrambe le parti di sedersi e trovare una soluzione, ci fa piacere. Secondo me c’è stato qualcuno che gli ha dato fastidio nella quotidianità, ma non ci ha scalfiti, perché abbiamo dimostrato di avere le idee chiare”.

Si parla tanto di Laurienté: a gennaio cosa farà il Sassuolo?
“Leggo tante cose che non ci interessano. A volte escono notizie sui nostri giocatori, ma noi non abbiamo alcuna intenzione di cedere giocatori a gennaio. Poi, se ci saranno esuberi, si valuteranno, ma siamo tutti felici, dalla proprietà all’allenatore, compreso Andrea Fabris (il nuovo direttore generale, ndr), dei giocatori che abbiamo attualmente”.

Fonte: Intervista a cura di Niccolò Ceccarini
© Riproduzione riservata

Articoli correlati

Immagine news 1
Sassuolo, Palmieri: “Contento per Carnevali alla Juve. Muharemovic? Offerte solo dall’estero”
Immagine news 2
Il Sassuolo vola, Palmieri: “Aquilani è un predestinato, la famiglia Squinzi una certezza”
Immagine news 3
Il DS Palmieri: "Al Sassuolo da 12 anni, lo vedo crescere ancora. Aquilani non ha paura"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
20:38 Serie ATMW
TMWLe scelte di Chivu raccontano una cosa inequivocabile: contro il Brugge l'Inter non può sbagliare
Immagine news 2
20:34 Serie A
Inter, Chivu: "Dobbiamo cercare di essere dominanti, la squadra deve divertirsi"
Immagine news 3
20:30 Serie A
Napoli, Manna: "McTominay? Vogliamo che resti a lungo. In Champions ci vuole culo"
Immagine news 4
20:26 Serie ATMW
TMWDa fuori lista a titolare, Giovane è la sorpresa del Napoli: così ha convinto Allegri
Immagine news 5
20:23 Serie A
Inter, Marotta: "Vogliamo giocarcela fino alla fine, mettiamo fieno in cascina"
Immagine news 6
20:17 Serie A
Napoli, Allegri lancia Giovane dall'inizio: "Sta bene, era giusto farlo giocare stasera"
Immagine news 7
20:11 Serie A
Raul Albiol: "Vorrei giocare Villarreal-Napoli. Ad Allegri serve tempo, ha giocatori forti"
Immagine news 8
20:07 Serie A
Atletico Madrid-Man United, le formazioni ufficiali: David in panchina, c'è Rashford
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Miracolo o illusione? E Gattuso avrà imparato dal passato? Dopo sei turni una sola certezza: dalla favola Lazio arriva una lezione per Juventus, Milan e Fiorentina
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Allegri lancia Giovane dall'inizio: "Sta bene, era giusto farlo giocare stasera"
Immagine top news n.1 Como, Fabregas: "Nico Paz non mi preoccupa, non contano solo gol e assist"
Immagine top news n.2 Il Giudice Sportivo conferma: squalificato Malen per una giornata. Altri due espulsi
Immagine top news n.3 Villarreal-Napoli, probabili formazioni: McTominay dal 1', Allegri conferma la difesa a 3
Immagine top news n.4 Inter-Club Brugge, probabili formazioni: Chivu coi titolarissimi, un dubbio per Leko
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini: "Cosa invidio a Mou? La capacità di farsi comprare i campioni"
Immagine top news n.6 Il Venezia punta su Nicola. Crotone, Salerno, Empoli: l'uomo delle imprese impossibili
Immagine top news n.7 Il Venezia non perde tempo, ecco il comunicato ufficiale con l'esonero di Stroppa
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, Sergio: "Se riescono a trovare l'equilibrio, può dare fastidio"
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Mattei: "A gennaio nuovi problemi. E Lotito potrebbe..."
Serie A
Immagine box news Serie A Inter, Chivu: "Dobbiamo cercare di essere dominanti, la squadra deve divertirsi"
Immagine box news Serie A Napoli, Manna: "McTominay? Vogliamo che resti a lungo. In Champions ci vuole culo"
Immagine box news Serie A Da fuori lista a titolare, Giovane è la sorpresa del Napoli: così ha convinto Allegri
Immagine box news Serie A Inter, Marotta: "Vogliamo giocarcela fino alla fine, mettiamo fieno in cascina"
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri lancia Giovane dall'inizio: "Sta bene, era giusto farlo giocare stasera"
Immagine box news Serie A Raul Albiol: "Vorrei giocare Villarreal-Napoli. Ad Allegri serve tempo, ha giocatori forti"
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, scontri prima della Samp. Il testimone: "Bombe carte e fumogeni, non si è capito nulla"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Manfredi non può parlare del club né andare al Ferraris: gli accordi con Tey
Immagine box news Serie B Serie B, Giudice Sportivo: due squalificati. Due turni di stop al ds della Juve Stabia
Immagine box news Serie B Sampdoria, Branco: "Delusione dopo Avellino. Con l'Arezzo ci aspettiamo una reazione"
Immagine box news Serie B Avellino, Aiello: “Palumbo era incedibile. A gennaio quasi zero operazioni”
Immagine box news Serie B Ascoli, Menna verso il Teramo: si tratta sulla buonuscita
Serie C
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno
Immagine box news Serie C Ostiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero
Immagine box news Serie C Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste
Immagine box news Serie C Serie C, termina a reti bianche il recupero fra Juventus NG-Lumezzane: la classifica aggiornata
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo Serie C, due turni a Rossini del Carpi. Altri tre fermati per una giornata
Immagine box news Serie C Pineto-Reggiana, fissato il recupero dopo l'interruzione: si gioca martedì 20 ottobre
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Immagine box news Calcio femminile Italia-Bielorussia 1-1, le pagelle: Bonansea sugli scudi, la difesa meno. I cambi non incidono
Immagine box news Calcio femminile L'Italia avanza verso il Mondiale, ma con la Bielorussia delude: finisce 1-1 al Franchi
Immagine box news Calcio femminile Un lampo di Bonansea e tante occasioni. Italia 1-0 sulla Bielorussia all'intervallo
Immagine box news Calcio femminile È un'Italia sempre più 'straniera': sei undicesimi non giocano in Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Italia-Bielorussia, le formazioni ufficiali: Soncin rivoluziona tutto. Tridente 'statunitense'
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 ottobre 1974, l'Ascoli di Costantino Rozzi "perde" il primo punto in Serie A
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio