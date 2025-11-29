Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, rinnovo a un punto morto per Laurienté. Vorrebbe cambiare (già a gennaio)

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 14:51Serie A
Andrea Losapio

Armand Laurienté non ha cambiato idea. Perché la sua intenzione è quella di misurarsi con altri palcoscenici più importanti rispetto al Sassuolo, dopo tre stagioni (e mezza) in cui è stato protagonista sia in Serie A che in Serie B, firmando la promozione vincendo il titolo di capocannoniere, complicato da raggiungere per chi non è un centravanti. In estate era stato praticamente venduto al Sunderland per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma dopo il viaggio in Portogallo - dove i Black Cats stavano preparando la stagione - ecco il ritorno, anche inaspettato, al Sassuolo. Niente Fenerbahce, che ha preferito altri profili nonostante avesse prodotto un interesse piuttosto forte, neanche Roma o Atalanta.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile rinnovo, ma magari con una clausola di risoluzione già concordata fra le parti. Difficile arrivare a un accordo, anche perché lo stesso francese non vuole, attualmente, ascoltare le offerte.

Di più, la speranza sarebbe quella di cambiare aria già a gennaio, ma difficilmente il Sassuolo lo lascerà andare via, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile. A giugno sarà a dodici mesi dalla scadenza e giocoforza anche il suo valore sarà decisamente inferiore. Valutazione superiore ai 20 milioni di euro.

