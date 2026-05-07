Sassuolo, Thorstvedt sul futuro: "Stiamo parlando del rinnovo, speriamo in una soluzione"

Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo ormai dal 2022 e uno dei punti cardinali irrinunciabili di Fabio Grosso, ha rilasciato un'intervista ai taccuini del Corriere dello Sport per parlare di sé a tutto tondo. Soffermandosi sulla sua quarta stagione in Serie A: "Felice di giocare qui, sono cresciuto e migliorato. Conosco il campionato, i giocatori e la lingua".

Sempre con l'ambizione di migliorare e imparare, il norvegese classe '99 ha chiaro di cosa si tratti: "3 gol e 4 assist? Sto facendo del mio meglio, sono più completo e cresciuto fisicamente, vinco i duelli e mi vengono meglio i passaggi. Vorrei segnare di più", la confidenza fatta da Thorstvedt. Di certo l'attenzione si rivolge al suo futuro, con il contratto in scadenza nel 2027 e il suo ruolo centrale nel progetto del club neroverde: "Stiamo discutendo proprio adesso del nuovo accordo, vedremo cosa succederà. Speriamo di trovare la soluzione. A Sassuolo mi sono divertito moltissimo e spero che continui così".

Intanto in pochi, a inizio stagione con il Sassuolo di ritorno in Serie A dopo la retrocessione, avevano previsto la 10ma posizione in classifica: "Direi di sì, non credo che molti si aspettassero questa posizione". Uno dei principali artefici è certamente Fabio Grosso, l'allenatore dei neroverdi: "Ha fatto un lavoro straordinario, è qui da due anni e ha dimostrato le qualità tecniche e umane. Parla con ciascuno di noi e ci sentiamo apprezzati".