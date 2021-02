Scamacca e Cerri, il valzer che non si concluderà: tutto resta così com'è

Il classico valzer degli attaccanti dell'ultimo giorno rischia di non concretizzarsi. La Juventus si è tirata fuori dalla corsa a Gianluca Scamacca e il Parma ha preso Graziano Pellè e sta provando a chiudere per Federico Bonazzoli che è della Sampdoria ma ora gioca al Torino. La punta resterà così in prestito al Genoa, il Sassuolo non lo riprenderà perché davanti ha deciso di non muovere le sue pedine. Contestualmente anche Alberto Cerri non lascerà il Cagliari che davanti, a questo punto, non sposterà lui e Leonardo Pavoletti. Tanto suono che il valzer, alla fine, non mosse due pedine tanto chiacchierate.