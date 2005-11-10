Scamacca tra Atalanta, Sarri e le voci di mercato. Come comportarsi in estate?

Le analisi di mercato sono come il traffico per andare su nella nota San Pellegrino la domenica: infinite, inevitabili e piene di prospettive differenti sul fatto se sia meglio intraprendere un’altra strada oppure rimanere su quella attuale. La carreggiata dell’Atalanta porta il nome di Gianluca Scamacca che, ad oggi, è il tema del momento. Argomento che divide a fronte di una stagione di alti e bassi: da una parte la poca intensità nel gioco, le prestazioni sottotono e gli infortuni; dall’altra il potenziale della punta in termini di tecnica e freddezza sottoporta, dove la doppia cifra è stata raggiunta.

Partendo dalle voci esterne, chiaro che il numero 9 non sarà esente da certi interessi in un contesto di mercato. Tuttavia l’Atalanta si trova di fronte a un bivio, anche perché Maurizio Sarri è intenzionato, sulla carta, a consacrare Scamacca, viste le sue caratteristiche coerenti con quello che cerca: fisicità, tecnica, lavoro di costruzione e finalizzazione. Tali elementi, però, si vanno a scontrare con la discontinuità dove ci s’imbatte nella classica affermazione in puro stile scolastico: “Potrebbe essere il migliore se s’impegnasse un po’ di più”, anche se il modus operandi meticoloso ed esigente di Gasperini aveva comunque prodotto i suoi frutti.

Nel complesso l’Atalanta cosa deve fare? Appoggiarsi semplicemente a quelle che saranno le richieste esplicite del mister, ma soprattutto alla volontà del ragazzo, capendo se con Sarri ci sarà feeling. In caso contrario, la Dea avrà l’obiettivo di incassare almeno 30 milioni di euro e portare al tecnico un centravanti all’altezza per alzare il livello. Vero che c’è anche Krstović, ma il tasso dovrà essere elevato, e compensare l’assenza di una punta come Scamacca non è affatto scontato.

Indipendentemente dall’esito sarà importante il timing di questo scenario: prendere al più presto la decisione definitiva e poi agire di conseguenza. Questo perché la “funzione tecnica” è sempre più fondamentale del nome in sé, soprattutto considerando quanto Scamacca (con la giusta mentalità) sia in grado di spostare gli equilibri di una squadra.