Scambi e plusvalenze sospette. Audero e altri 7 giocatori fra Juventus e Sampdoria

Scambi di calciatori con valutazioni extralarge, spesso e volentieri senza che si muovesse realmente un solo euro. Un nuovo, ancora potenziale, ciclone rischia di abbattersi sulla Serie A. I quotidiani la Repubblica ed Il Tempo hanno portato alla luce una relazione, arrivata sul tavolo del Procuratore federale Giuseppe Chinè, che ha al centro scambi di calciatori e plusvalenze dal 2019 ad oggi.

La Covisoc, Commissione di vigilanza sulle società di calcio, sfruttando le verifiche avviate a luglio dalla Consob ha inviato al Procuratore (e al presidente Gravina, per conoscenza) un dettagliato resoconto su 62 trasferimenti invitandolo ad approfondire la questione: per l'organo di vigilanza, infatti, certi affari potrebbero aver inciso in maniera significativa sui conti delle varie società coinvolte.

Le operazioni fra Juventus e Sampdoria

Nell'estate del 2018 la Juventus cedette Emil Audero alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, salvo poi rinegoziare l'accordo trasformandolo in obbligo di riscatto a inizio 2019: i blucerchiati pagarono 20 milioni di euro, operazione che generò un effetto economico positivo da 19,9 milioni di euro, per i bianconeri. Contestualmente, la Juventus acquistò Daouda Peeters per circa 4 milioni di euro. Successivamente fecero il percorso da Genova a Torino anche Erasmo Mulè e Giacomo Vrioni, rispettivamente per 3,5 e 3,88 milioni di euro, mentre la strada inversa fu percorsa da Nicolò Francofonte, Gerbi Erik, Matteo Stroppa e Michael Brentan.

Emil Audero, Juventus->Sampdoria 20 milioni di euro

Peeters Daouda, Sampdoria->Juventus 4 milioni di euro

Erasmo Mulè, Sampdoria->Juventus 3,5 milioni di euro

Giacomo Vrioni, Sampdoria->Juventus 3,88 milioni di euro

Nicolò Francofonte, Juventus->Sampdoria 1,7 milioni di euro

Gerbi Erik, Juventus->Sampdoria 1,3 milioni di euro

Matteo Stroppa, Juventus->Sampdoria 1 milione di euro

Michael Brentan, Juventus->Sampdoria 0,225 milioni di euro