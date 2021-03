Scontro totale per la Roma: attacco al VAR, al calendario e oggi c'è l'udienza per il caso Verona

Scontro aperto. Su tre fronti. Non sono certo giorni facili per la Roma che ieri è crollata a Parma contro la formazione di D'Aversa con tanto di accese polemiche arbitrali da parte di Paulo Fonseca. Intanto la società si è ufficialmente lamentata delle variazioni del calendario per la gara tra Juventus e Napoli che può sfavorirla nella settimana che si concluderà proprio con la gara contro gli azzurri. Infine il caso Diawara per la sfida col Verona: la società alza la voce e conta intanto di riavere il punto. E' la questione più urgente, alle 15:30 l'udienza al Collegio di Garanzia per la discussione sul ricorso per lo 0-3 a tavolino, spiega Il Corriere dello Sport.