Se non segna Cristiano Ronaldo questa Juve è 'troppo' normale in Europa

Ieri sera Cristiano Ronaldo è stato tra i peggiori in campo. Fuori dal gioco bianconero, lontano dalle (poche) azioni più pericolose, CR7 non può essere certo soddisfatto del suo ritorno in Portogallo. "L'ultima volta contro il Porto dovettero inventare il premio Puskas, stasera non si fa vedere. E il voto è pesante", il nostro giudizio per commentare un 4.5 che è il voto dato alla prestazione del campione lusitano.

Più preoccupante della prestazione di Cristiano Ronaldo, però, è stato vedere cosa è la Juventus in Champions League senza Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è solo il trascinatore dei campioni d'Italia in Europa, è in molte circostanze l'unico faro e quando lui si spegne a emergere è una squadra che da Sarri in poi sta provando a stravolgere il suo modo di giocare e attaccare. Ma ha dei limiti oggettivi, fatica ad andare contro la sua storia. E quando va in difficoltà e il tempo stringe, si consegna nelle mani del suo asso.

Ieri Federico Chiesa col suo gol nei minuti finali ha tenuto più che aperto il discorso qualificazione. Ed è curioso vedere che quello dell'ex Fiorentina, da quando Ronaldo è sbarcato nel mondo Juventus, è il primo gol realizzato nella fase a eliminazione diretta della Champions League da un calciatore diverso del portoghese. Forse uno spiraglio di luce, forse l'ennesima dimostrazione che quando CR7 non segna la Juve perde. Come accaduto a Madrid due anni fa, come accaduto a Lione nella passata stagione.