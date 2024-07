Ufficiale Sebastiano Esposito è un giocatore dell'Empoli, ecco la formula d'acquisto dall'Inter

vedi letture

Adesso è ufficiale, Sebastiano Esposito (22 anni) è un nuovo giocatore dell'Empoli. I toscani acquistano l'attaccante classe 2002 dall'Inter, che lo lascia andare con la formula del prestito, con diritto di riscatto in favore degli azzurri toscani.

Ecco quanto scritto dal club cedente, i nerazzurri, tramite i loro account ufficiali sui social: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Sebastiano Esposito all'Empoli FC. L'attaccante classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione per la squadra toscana".

Il centravanti, che nella stagione appena conclusa ha disputato 23 partite in Serie B con la Sampdoria segnando 6 gol, era stato accostato nelle scorse settimane al Palermo e al Sassuolo, ma i toscani gli hanno dato la chance di potersi misurare in Serie A e mostrare le doti che in molti gli hanno riconosciuto. In carriera vanta anche 15 presenze e un gol con l'Inter, 13 incontri disputati con la SPAL e un gol, 15 gare e 4 reti con il Bari, 19 presenze e 2 centri con il Venezia, 21 match e 2 gol con l'Anderlecht, 34 partite e 7 marcature con il Basilea. Infine ha un trascorso di tutto rispetto nelle giovanili nerazzurre: 33 gol in 40 presenze con l'Under 17, 10 reti in 22 match con l'Under 19 e 2 gol in una partita di Youth League.