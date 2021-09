Sensi e un'inversione a U che ha lasciato perplesso tutto l'ambiente della Nazionale

vedi letture

Che Roberto Mancini non abbia vissuto positivamente la decisione di Stefano Sensi di lasciare la Nazionale per un piccolo problema al polpaccio salvo poi scrivere di stare bene sui social, è noto e comprensibile. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, tutto l'ambiente legato alla Nazionale avrebbe vissuto con perplessità la decisione del giocatore interista, che col messaggio rivolto ai tifosi ha aperto alla propria titolarità nella sfida di domenica contro la Samp dopo aver dato forfait a un passo dalla titolarità in azzurro contro la Lituania.