Serata da record per CR7: la UEFA fa i complimenti al campione portoghese

La UEFA con un post sui suoi profili social si complimenta con Cristiano Ronaldo per il 100esimo gol con la maglia della Juventus. Il campione portoghese ha raggiunto questo traguardo in tre stagioni, stabilendo così un nuovo record nella storia del club. Non solo: CR7 questa sera è diventato il primo giocatore della storia del calcio ad andare in tripla cifra con tre club diversi.