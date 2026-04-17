TMW Sergio Conceicao può andare via dall'Arabia a fine stagione. Ci sono due italiane

Sergio Conceicao a fine stagione può salutare l'Al-Ittihad. Tre giorni fa ha battuto l'Al Wahda per raggiungere gli ottavi della Champions League asiatica, mentre oggi è in programma la sfida con i Machida Zelvia, club attualmente terzo nella J-League giapponese. I sauditi però rischiano di cambiare nuovamente tecnico alla fine della stagione, perché il portoghese sarebbe intenzionato a ritornare in Europa.

Sergio Conceicao però ha diversi club sulle sue tracce. In Italia la Lazio ha chiesto informazioni, ma è seguito anche dal Napoli per un ipotetico post Conte (seppur non ai primissimi posti della lista). C'è un'altra possibilità in Francia, con l'Olympique Marsiglia che segue con discreto interesse l'evoluzione della questione. Così Conceicao potrebbe anche tornare nel nostro campionato dopo averlo lasciato dodici mesi fa.

Qualche tempo fa lo stesso allenatore ha rivendicato la sua stagione sulla panchina del Milan. "Dal 2016 a oggi solo due allenatori hanno vinto trofei in rossonero: Pioli, con lo scudetto, e io. Se sommiamo i punti del nostro periodo abbiamo avuto un ritmo da Europa League, quinto posto. I risultati ci sono stati: penso ai due derby vinti e al successo con la Roma. Dispiace per la finale di Coppa Italia, ma alcune cose non mi sono piaciute".