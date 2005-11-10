Ufficiale Un'avventura durata pochi mesi: Sergio Conceiçao non è più l'allenatore dell'Al Ittihad

L’avventura di Sergio Conceiçao sulla panchina dell’A -Ittihad si è già conclusa. Il club saudita ha infatti annunciato ufficialmente la risoluzione immediata del contratto con il tecnico portoghese, arrivato nell’ottobre 2025 e legato inizialmente alla società fino al giugno 2028.

Una separazione anticipata che arriva al termine di un periodo complicato per la formazione di Jeddah, protagonista di un rendimento al di sotto delle aspettative in Saudi Pro League e lontana dagli obiettivi fissati a inizio stagione. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del club, nella quale si spiega come la scelta sia maturata dopo un’attenta analisi delle prestazioni della squadra nel periodo recente, in linea con le ambizioni sportive della società.

Nel comunicato, l’Al-Ittihad ha voluto comunque ringraziare il tecnico portoghese e il suo staff per il lavoro svolto durante la loro permanenza, augurando loro il meglio per il futuro professionale: "Il club annuncia la risoluzione immediata del contratto con il direttore tecnico della prima squadra, il signor Sergio Conceição. La decisione segue un’analisi approfondita delle prestazioni della squadra e degli obiettivi futuri del club", si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società.

Conceição, ex tecnico tra le altre del Porto e del Milan, lascia così la guida dell’Al Ittihad dopo pochi mesi dal suo arrivo, con il club che provvederà nelle prossime settimane a comunicare il nome del nuovo allenatore incaricato di rilanciare la squadra nella seconda parte della stagione