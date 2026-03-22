Si è conclusa la 30^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Terminata con l'1-1 tra Fiorentina e Inter la 30^ giornata della Serie A 2025/2026. Di seguito tutti i risultati, i tabellini, i marcatori e le pagelle targate TMW.
CAGLIARI-NAPOLI 0-1 - Il tabellino
Marcatore: 2' McTominay (N)
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (28' st Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (28' st Deiola), Gaetano, Sulemana, Rodriguez (39' st Raterink); Esposito (39' st Trepy), Folorunsho (20' st Kilicsoy). A disp.: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Grandu. All.: Pisacane.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (39' st Juan Jesus); Politano (32' st Spinazzola), Gilmour (32' st Anguissa), Lobotka (10' st Alisson Santos), Gutiérrez; McTominay, De Bruyne; Højlund. A disp.: Meret, Contini, Lukaku, Elmas, Giovane, Mazzocchi. All.: Conte.
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GENOA-UDINESE 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 21' st Ekkelenkamp, 51' st Davis (U)
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez (39' st Martín); Ellertsson, Frendrup (39' st Amorim), Malinovskyi, Norton-Cuffy; Messias (15' st Baldanzi), Vitinha (27' st Ekuban), Colombo (27' st Ekhator). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Onana, Sabelli, Otoa, Masini. All.: De Rossi.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue (42' st Bertola), Ekkelenkamp (42' st Miller), Karlström, Atta (1' st Piotrowski), Kamara (40' st Arizala); Zaniolo (49' st Zarraga), Davis. A disp.: Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Mlacic. All.: Runjaic.
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PARMA-CREMONESE 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 54’ Maleh (C), 68’ Vandeputte (C)
PARMA (3-4-3): Suzuki; Circati (15’ st Nicolussi Caviglia), Troilo, Valenti; Britschgi, Sorensen (15’ st Oristanio), Keita (28’ st Estevez), Valeri; Strefezza, Pellegrino, Ondrejka (28’ st Elphege). A disp.: Corvi, Rinaldi, Mena, Ndiaye, Ordonez, Carboni. All.: Cuesta.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchett (44’ st Folino), Luperto, Pezzella; Zerbin (1’ st Barbieri), Grassi, Maleh, Vandeputte (34’ st Thorsby); Bonazzoli (dal 22’ st Payero), Sanabria (22’ st Vardy). A disp.: Nava, Silvestri, Faye, Ceccherini, Floriani Mussolini, Djuric, Okereke. All.: Giampaolo.
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MILAN-TORINO 3-2 - Il tabellino
Marcatori: 37' Pavlovic (M), 44' Simeone (T), 9' st Rabiot (M), 11' st Fofana (M), 38' st Vlasic rig. (T)
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (1' st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (45' st Odogu), Fofana (25' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug (25' st Nkunku), Pulisic (32' st Gimenez). A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupiñán, Jashari. All.: Allegri
TORINO (3-5-2): Paleari; Saul Coco, Ismajli, Ebosse (43' st Kulenovic); Pedersen, Vlasic, Prati (18' st Ilkhan), Gineitis (29' st Casadei), Rafa Obrador (43' st Nkounkou); Simeone, Zapata (18' st Adams). A disposizione: Israel, Siviero, Ilic, Maripan, Anjorin, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze. All.: D'Aversa
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JUVENTUS-SASSUOLO 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 14' Yildiz (J), 7' st Pinamonti (S)
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly (34' st Vlahovic), Cambiaso (18' st Miretti); Locatelli, Thuram (18' st Koopmeiners); Conceiçao (43' st Zhegrova), McKennie, Yildiz; Boga (34' st Milik). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, David, Cabal. All.: Spalletti
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Vranckx (36' st Iannoni), Koné, Volpato (23' st Lipani); Berardi (45' st Doig), Pinamonti (36' st Nzola), Bakola (23' st Laurienté). A disposizione: Satalino, Zacchi, Romagna, Moro, Frangella, Pedro Felipe. All.: Grosso
Le pagelle di Juventus-Sassuolo
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COMO-PISA 5-0 - Il tabellino
Marcatori: 7' Diao (C), 29' Douvikas (C), 3' st Baturina (C), 30' st Nico Paz (C), 36' st Perrone (C)
COMO (4-2-3-1): Butez; van der Brempt, Kempf, Diego Carlos (34' st Goldaniga), Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha (13' st Caqueret); Diao (34' st Kühn), Nico Paz, Jesus Rodriguez (38' Baturina); Douvikas (13' st Morata). A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Sergi Roberto, Lahdo, Smolcic, Vojvoda, De Paoli. All.: Fabregas
PISA (3-5-2): Nicolas; Caracciolo, Raul Albiol, Canestrelli (33' st Iling-Junior); Leris , Loyola (19' st Stengs), Højholt, Akinsanmiro (1' st Meister), Angori; Tramoni (33' st Piccinini), Moreo (6' st Stojilkovic). A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Touré, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Lorran. All.: Hiljemark
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ATALANTA-HELLAS VERONA 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 37’ Zappacosta (A)
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (76’ Hien sv); Zappacosta, De Roon (88’ Samardzic), Ederson (63’ Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere (76’ Musah), Zalewski (63’ Raspadori); Krstovic. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Sulemana, Bellanova, Ahanor. Allenatore: Palladino
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro (86’ Bernede), Gagliardini (66’ Suslov), Harroui (66’ Al Musrati), Frese (46’ st Oyegoke); Bowie (78’ Sarr), Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lirola, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Sammarco
Le pagelle di Atalanta-Hellas Verona
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BOLOGNA-LAZIO 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 72’, 82’ Taylor (L)
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea (88’ Ferguson), Vitik, Heggem (75’ Lucumì), Miranda; Moro, Sohm; Orsolini (63’ Dominguez), Bernardeschi (76’ Dallinga), Rowe (63’ Cambiaghi); Castro. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Helland, Freuler, Casale, Joao Mario, Lykogiannis. Allenatore: Italiano
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila (26’ Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen (62’ Cancellieri), Maldini (62’ Dia), Pedro (46’ Noslin). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Ratkov. Allenatore: Ianni (Sarri squalificato)
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ROMA-LECCE 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 12' st Robinio Vaz
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (1' st Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui (6' st Robinio Vaz), Tsimikas (30' st Angelino); Pisilli, Pellegrini (34' st Venturino); Malen (30' st Arena). A disp.: De Marzi, Gollini, Ziolkowski, El Shaarawy, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani (40' st Sala), Ngom; Pierotti (40' st Helgason), Gandelman (16' st Fofana), Banda (22' st Ndri); Stulic (16' st Cheddira). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Pérez, Jean, Marchwinski. Allenatore: Di Francesco.
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FIORENTINA-INTER 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 1’ Esposito (I), 77’ Ndour (F)
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli (46’ st Fabbian); Parisi (24' st Harrison), Brescianini, Ndour, Gudmundsson (46’ st Comuzzo); Kean (41’ st Piccoli). A disp.: Christensen, Leonardelli, Balbo, Kouadio, Rugani, Fazzini. Allenatore: Vanoli.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (1’ st Acerbi); Dumfries (41’ st Luis Henrique), Barella (38’ st Sucic), Calhanoglu (24’ st Frattesi), Zielinski, Dimarco; Thuram (23’ st Bonny), Esposito. A disp.: Martinez, Di Gennaro, Maye, de Vrij, Darmian, Diouf, Spinaccé. Allenatore: Kolarov (Chivu squalificato).
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