Simakan a un passo dal Milan posta una foto con le treccine rossonere: "Loading..."

Indizi social da Mohamed Simakan, difensore francese classe 2000 dello Strasburgo nel mirino del Milan. Via Instagram stories, il giovane (che nella foto ha le freccine rossonere, sfoggiate in passato ma non nelle foto più recenti) ha scritto “Loading”, come a prepararsi per una svolta. E poi “buona settimana”. Può essere quella del suo approdo a Milano.