Simeone riapre la partita con un colpo sotto. Torino a -1 dall'Inter al 70'
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Decimo gol in questo campionato per Giovanni Simeone e Torino che torna in partita contro l'Inter. Uscita palla al piede di Ismajli e tocco in verticale per l'argentino, bravo a fare sponda per Ilkhan. Triangolo chiuso dal centrocampista e colpo sotto a scavalcare Sommer per l'1-2 al 70'.
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