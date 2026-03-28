Simic: "Milan, troppi ko contro le piccole quest'anno. Modric un fenomeno anche a 40 anni"
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L'ex difensore del Milan Dario Simic, intervistato da Sportitalia a margine dell'evento Operazione Nostalgia a Roma, ha rilasciato una breve dichiarazione sui rossoneri e sul suo connazionale Luka Modric. Queste le sue parole:
"Il Milan purtroppo ha perso tante partite contro le piccole quest'anno, anche se ora ha vinto il derby. Modric quest'anno sta giocando benissimo, a 40 anni resta un fenomeno e significa tanto per questa squadra".
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