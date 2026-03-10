Simic rivela: "Prima di Inter e Milan incontrai la Triade: Moggi, Giraudo e Bettega"

L'ex difensore del Milan e dell'Inter, Dario Simic, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato di un retroscena di mercato che non si conosceva, riguardo al fatto che il suo ingresso in Italia poteva avvenire con un'altra maglia. Quale? La Juventus, con tanto di incontro con la dirigenza di allora.

Queste le sue parole: "Nel 1996 sono stato in ufficio con la Triade. Io, Moggi, Giraudo e Bettega. Stavo per firmare. Poi la mia famiglia ha deciso che era meglio non andare: avevo vent'anni, era ancora tempo della guerra", ha spiegato.

Poi ha aggiunto: "Sono venuto in Italia dopo il Mondiale '98. La Croazia prima di quel Mondiale era conosciuta solo dal 3% della popolazione mondiale. Un mese dopo, la percentuale era salita al 30%. Il quarto di finale contro la Germania resta indimenticabile. Alla fine, piangevamo tutti".

Poi sull'approdo all'Inter nel gennaio del 1999: "Per me era un sogno, mi sedevo vicino a Ronaldo, Seedorf, Zanetti. Non ero mai stato a San Siro e la prima volta, contro il Venezia, mi sono detto: 'Dai, vado a scaldarmi in campo così mi abituo'. Macché, ci si scaldava al coperto, così sono uscito un minuto prima dell'inizio e lo stadio era incredibile".