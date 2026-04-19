Simic: "Modric è felice al Milan, mi ha detto che non sa ancora se resta un anno ma..."

Presente oggi al Bentegodi per assistere a Verona-Milan, l'ex difensore rossonero Dario Simic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Non è facile dire cosa serve al Milan per tornare grande, mi dispiace perché non vedo Paolo Maldini che sicuramente ha fatto un grande lavoro, sarebbe stato molto più facile se lui fosse stato qua".

Modric resterà?

"Ho parlato con Luka, lui è molto felice a Milano. Mi ha detto che non ha ancora deciso se rimane un anno o no, ma so che sta cercando un appartamento. Lui è superfelice, però non so le sue cose familiari".