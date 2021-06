Simone Inzaghi, parla il papà: "Inter, non farà rimpiangere Conte. Darà tutto se stesso"

Intervista al 'Corriere dello Sport' rilasciata dal papà di Simone Inzaghi, da questa estate il nuovo allenatore dell'Inter. "Sono contentissimo perché ha trovato una grande squadra e una grande società. Per Simone è stato un passo molto importante dopo 22 anni vissuti a Roma, ma l'Inter è... l'Inter", ha detto Giancarlo Inzaghi che prosegue. "Raccoglierà l'eredità di un allenatore bravo come Conte che ha vinto lo Scudetto, ma in Europa non ha fatto bene. Avrà una panchina più lunga rispetto a quella che aveva alla Lazio e, state certi, darà tutto se stesso per dimostrare ciò che vale. Io mio figlio lo conosco bene: adesso è in vacanza con la famiglia, ma già da qualche giorno pensa a come far giocare la sua squadra".