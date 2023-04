Solo le coppe salveranno l'Inter? Inzaghi: "Possiamo ancora chiudere nelle prime quattro"

Soltanto le coppe possono salvare la stagione dell'Inter? In conferenza stampa, Simone Inzaghi risponde così: "In campionato il nostro percorso è insufficiente, però abbiamo ancora margine per rientrare nelle quattro. Le coppe le abbiamo volute con tutte le nostre forze, sappiamo che ti portano via energie fisiche e mentali, lo vediamo in giro per l'Europa. Si fatica, ma bisogna andare oltre e cercare di cambiare l'inerzia, in questo momento in campionato non ci soddisfa".

