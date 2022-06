Sorpresa tra il Monza e Casale: dalle visite fissate al dietrofront. E' fumata nera

Sembrava tutto fatto, tanto che il Monza aveva già programmato le visite mediche per domani. Un colpo, quello di Nicolò Casale, che sembrava già scritto per la formazione di Giovanni Stroppa ma nel pomeriggio, la frenata e poi la fumata nera: da parte del giocatore è arrivato il dietrofront e poi il no al club di Silvio Berlusconi. Su Casale è da ricordare che c'è forte anche il pressing della Lazio, oltre che i sondaggi del Napoli degli ultimi giorni.

Quella di oggi per il Monza resta comunque una giornata positiva: Stefano Sensi ha detto sì al prestito e per domani restano fissate le visite mediche di Andrea Carboni.