Sosa durissimo con il Napoli: "Classica prestazione da fine ciclo di un progetto"
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Andrea Piras
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Oggi alle 18:23Serie A
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17.10.2026 18:23Serie A
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Sconfitta esterna per il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri cade rovinosamente a Venezia sconfitto dagli uomini di Nicola per 1-0. Una battuta d'arresto che segue quella in Champions League e che mette ancora la posizione della formazione partenopea in difficoltà nella classifica di A. Ai microfoni di Tele A, Roberto Sosa, ex attaccante azzurro, ha commentato la partita:
"Questa partita ricorda Bologna e la frase di accompagnare il morto - riporta TuttoNapoli.net -. Non mi nascondo. Una classica prestazione da fine ciclo di un progetto e la prestazione tipica di chi punta ad un cambio in panchina".
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