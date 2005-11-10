Sosa duro con Allegri: "Con lui non c'è futuro, per me andava esonerato in ogni caso"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 16:41Serie A
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08.11.2026 16:41Serie A
L'ex attaccante del Napoli: "Per quanto visto finora non sarebbe bastata una vittoria nel match di oggi, figuriamoci un pareggio".
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Prosegue il momento negativo del Napoli che, dopo aver perso in campionato contro la Juventus e in Champions League contro il Porto, non va oltre l'1-1 contro la Lazio nel lunch match dell'11^ giornata. Sempre più in bilico, almeno secondo la stampa e i tifosi, la posizione di Massimiliano Allegri.
Roberto "Pampa" Sosa, ex attaccante dei partenopei, ha parlato del tecnico ai microfoni di Tele A: “Non c’è futuro con Allegri. Non si vede un’identità, non c’è continuità. Per me Allegri andava esonerato in ogni caso, anche con una vittoria per quanto visto finora, figuriamoci con un pareggio”.
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