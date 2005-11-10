Roberto "Pampa" Sosa, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha parlato in modo molto duro della prova del Napoli di Massimiliano Allegri contro il Sassuolo: “Alcuni tifosi mi criticheranno, ma io dico ciò che vedo. È un’agonia che si prolunga con Allegri. Soprattutto con le piccole. Il non gioco si è visto, Hojlund andava in profondità e gliela davano addosso o viceversa, di chi è la colpa?”.

Sosa preoccupato anche per il cammino in Champions League: “Ora si attenderanno le ultime di Champions con l’acqua alla gola. Non vedevo futuro, dicevo, e ora questa prestazione col Sassuolo”.