Sosa durissimo dopo lo 0-0 contro il Sassuolo: "Napoli, con Allegri è un'agonia che si prolunga"
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
29.11.2026 19:11Serie A
L'ex attaccante azzurro ha parlato oggi della sfida pareggiata contro il Sassuolo e in generale delle difficoltà della squadra
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Roberto "Pampa" Sosa, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha parlato in modo molto duro della prova del Napoli di Massimiliano Allegri contro il Sassuolo: “Alcuni tifosi mi criticheranno, ma io dico ciò che vedo. È un’agonia che si prolunga con Allegri. Soprattutto con le piccole. Il non gioco si è visto, Hojlund andava in profondità e gliela davano addosso o viceversa, di chi è la colpa?”.
Sosa preoccupato anche per il cammino in Champions League: “Ora si attenderanno le ultime di Champions con l’acqua alla gola. Non vedevo futuro, dicevo, e ora questa prestazione col Sassuolo”.
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