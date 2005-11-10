Sosa: "Se il Napoli gioca così, cambia la prospettiva. Giovane si è mosso da centravanti vero"
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Giacomo Iacobellis
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25.11.2026 00:12Serie A
L'analisi dell'ex attaccante azzurro sulla prestazione della squadra di mister Allegri in Champions League. 2-2 il risultato finale del match col City.
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Roberto El Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A per analizzare il pareggio degli azzurri in casa del Manchester City. Di seguito le parole dell'argentino.
L'analisi di Sosa
"Se il Napoli gioca come stasera, facendo questa prestazione, cambia la prospettiva finalmente. Già col Sassuolo ragioniamo diversamente", ha esordito. "La prestazione, nonostante il possesso del City che viene sofferto da tutti, c’è stata. Si è sbloccato Hojlund, che ha fatto una gara importante. Giovane ha fatto un movimento da vero centravanti sul gol di Lang, tagliando e così liberando il compagno", ha concluso.
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