Sosa: "Contro il Napoli Haaland non ha toccato palla. Il pari col City ha seminato una speranza"
Giacomo Iacobellis
L'ex attaccante azzurro Roberto Sosa promuove la prestazione del Napoli contro il Manchester City, nonostante il pareggio per 2-2. Intervenuto a Tele A, durante la trasmissione "A Tutto Napoli", il Pampa ha evidenziato la capacità della squadra di Massimiliano Allegri di mettere in difficoltà gli inglesi quando è riuscita ad alzare il pressing e creare occasioni. Un risultato che, secondo Sosa, lascia segnali incoraggianti per il futuro, a patto che gli azzurri riescano a trovare continuità.
L'analisi di Sosa sul 2-2 tra Napoli e Manchester City
"Quando il Napoli ha fatto il blocco basso è stato costretto dal City e non è stata una scelta: se guardate la Premier League, loro costringono tutti a indietreggiare dentro l'area. Però poi Haaland non ha toccato un pallone, mentre il Napoli, quando lo ha avuto, ha creato e ha fatto due gol, con un'idea ben precisa che è quella di pressare alto, come nel primo gol sul recupero di Gilmour. E il secondo è stato un gol straordinario.
Il Napoli poteva anche vincere, ma credo che sia un punto che ci lascia negli occhi una speranza: il Napoli ha seminato una speranza per il futuro. Però ci vuole continuità", ha dichiarato l'ex attaccante argentino sulla super sfida dell'Etihad Stadium.