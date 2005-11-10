L'ex attaccante azzurro Roberto Sosa promuove la prestazione del Napoli contro il Manchester City, nonostante il pareggio per 2-2. Intervenuto a Tele A, durante la trasmissione "A Tutto Napoli", il Pampa ha evidenziato la capacità della squadra di Massimiliano Allegri di mettere in difficoltà gli inglesi quando è riuscita ad alzare il pressing e creare occasioni. Un risultato che, secondo Sosa, lascia segnali incoraggianti per il futuro, a patto che gli azzurri riescano a trovare continuità.

L'analisi di Sosa sul 2-2 tra Napoli e Manchester City

"Quando il Napoli ha fatto il blocco basso è stato costretto dal City e non è stata una scelta: se guardate la Premier League, loro costringono tutti a indietreggiare dentro l'area. Però poi Haaland non ha toccato un pallone, mentre il Napoli, quando lo ha avuto, ha creato e ha fatto due gol, con un'idea ben precisa che è quella di pressare alto, come nel primo gol sul recupero di Gilmour. E il secondo è stato un gol straordinario.

Il Napoli poteva anche vincere, ma credo che sia un punto che ci lascia negli occhi una speranza: il Napoli ha seminato una speranza per il futuro. Però ci vuole continuità", ha dichiarato l'ex attaccante argentino sulla super sfida dell'Etihad Stadium.