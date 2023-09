Sospetta anemia per Sanchez: l'Inter ne era già al corrente e prepara accertamenti e dieta

vedi letture

Alexis Sanchez non ha giocato nella sfida tra il suo Cile e l'Uruguay a causa di un livello di emoglobina nel sangue inferiore al normale, che tuttavia dovrebbe essere risolto già per la sfida di martedì. Una sospetta anemia per l'ex Olympique Marsiglia di cui l'Inter, che l'ha riaccolto quest'estate, era già al corrente.

A riferirlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, secondo cui lo staff medico nerazzurro ha già previsto degli accertamenti ed una dieta specifica per farlo tornare presto al top della forma. "Se è qui è perché è disponibile per iniziare le partite", ha dichiarato il commissario tecnico cileno Eduardo Berizzo.