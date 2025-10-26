Sospetto rigore non dato alla Juventus con la Lazio, Marelli: "Gila se ne accorge subito..."
TUTTO mercato WEB
C’era un calcio di rigore per la Juventus per tocco in area di rigore di Gila ai danni di Conceicao nel corso del secondo tempo della partita sul campo della Lazio? Secondo Luca Marelli, ex arbitro presente negli studi di DAZN come moviolista arbitrale, non ci sono dubbi e la risposta è sì.
Ha infatti spiegato Marelli, riguardando l’episodio, che non ha visto alcun intervento VAR dopo che Colombo ha fatto proseguire: “Gila si accorge subito di averla combinata. C’è il piede destro su quello sinistro della Juventus. Conceicao certamente accentua il contatto, ma lo fanno tutti i giocatori. Io non capisco perché non sia stato chiamato l’On Field Review, questo a mio parere è un calcio di rigore chiaro”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"
2 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
3 Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non è la prima volta"
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile