Sospetto rigore non dato alla Juventus con la Lazio, Marelli: "Gila se ne accorge subito..."

C’era un calcio di rigore per la Juventus per tocco in area di rigore di Gila ai danni di Conceicao nel corso del secondo tempo della partita sul campo della Lazio? Secondo Luca Marelli, ex arbitro presente negli studi di DAZN come moviolista arbitrale, non ci sono dubbi e la risposta è sì.

Ha infatti spiegato Marelli, riguardando l’episodio, che non ha visto alcun intervento VAR dopo che Colombo ha fatto proseguire: “Gila si accorge subito di averla combinata. C’è il piede destro su quello sinistro della Juventus. Conceicao certamente accentua il contatto, ma lo fanno tutti i giocatori. Io non capisco perché non sia stato chiamato l’On Field Review, questo a mio parere è un calcio di rigore chiaro”.