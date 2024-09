Sousa: "Lautaro ha numeri incredibili. Milan e Juve lotteranno con l'Inter per lo scudetto"

Paulo Sousa torna a parlare del calcio italiano. L’ex allenatore di Fiorentina e Salernitana si è soffermato sull’Inter e Lautaro Martinez: "Se è da Pallone d’Oro? Capisco la sua ambizione - ha precisato l'ex centrocampista della Juventus -. Parliamo di un centravanti che ha numeri incredibili, campione d’Italia e del Sudamerica da capocannoniere. Se vincesse la Champions, forse sì…".

Il portoghese ha parlato poi del Milan dove c’è un Leao che, secondo la sua opinione, è ancora troppo intermittente ma è vicino ad essere un top player: "Per Fonseca - ha proseguito - non è stato facile raccogliere l’eredità di Pioli, ma Paulo si è sempre adattato ad ogni tipo di piazza, dallo Shakhtar alla Roma. Ora si ritrova in un contesto dove l’allenatore precedente era riuscito a far esprimere al meglio le due colonne della squadra, Theo e Leao. Il mercato è stato ottimo, quindi lotterà fino alla fine per lo scudetto"

Ed infine un'analisi sulla Juventus di mister Thiago Motta: "Thiago Motta ha reciso il filo col passato - ha concluso -. Ha le sue idee e le porta avanti in ogni caso. Anche i bianconeri lotteranno per lo scudetto con i nerazzurri fino alla fine, sarà un testa a testa".