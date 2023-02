Spalletti: "Dimostrazione di forza imperiosa del Napoli anche in 10. Oggi non ho parole..."

Il Napoli non ha indietreggiato nemmeno dopo l'espulsione di Mario Rui, come lo giudica? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che al termine della gara vinta 2-0 sul campo dell'Empoli ha risposto così: "In quel momento lì che puoi subire il contraccolpo perché l'Empoli lotta per 100 minuti noi non l'abbiamo subito. Loro hanno rimontato due gol contro Lazio e Spezia, vanno sempre allo stesso modo, diventa difficilissimo andare a deformarli, lottano come dei forsennati. Poteva esserci un momento di calo e invece chi è subentrato l'ha fatto benissimo. Non abbiamo concesso nulla, è davvero una dimostrazione di forza imperiosa. Oggi non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra".

