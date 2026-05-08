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Spalletti sprona la Juventus: massimo sforzo e Vlahovic dal 1’

Spalletti sprona la Juventus: massimo sforzo e Vlahovic dal 1’ TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 07:00Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione verso il match contro il Lecce. Per Spalletti le notizie sono state confortanti perché Yildiz e Thuram hanno lavorato ancora in gruppo, perciò i loro acciacchi fisici sembrano essere alle spalle. Entrambi, rispetto alle ultime settimane, non hanno dovuto svolgere sedute differenziate, segno che le loro condizioni sono in netto miglioramento. Perciò, salvo scelte tecniche, l’impressione è che entrambi saranno titolari. Anche Vlahovic potrebbe essere in campo dal primo minuto, ma in questo caso la decisione verrà presa solo dopo la seduta di questa mattina. DV9 contro il Verona ha giocato un tempo, perciò sicuramente ha aumentato il suo minutaggio e punta ad essere di nuovo titolare.

In giornata la partenza per Lecce.
Quella della partita contro il Lecce sarà una vigilia diversa per la Juventus. Infatti, da quando c’è Spalletti, la squadra spesso è partita per i luoghi delle trasferte il giorno stesso delle partite. Oggi, invece, la Juventus partirà per Lecce nel pomeriggio, anticipando di fatto il suo spostamento. Dietro a questa decisione c’è una questione logistica, visto che raggiungere la Puglia è più complicato rispetto ad altre trasferte. Perciò, questo pomeriggio, la Juventus si sposterà a Caselle per partire alla volta di Lecce. Questo consentirà alla squadra anche di passare qualche ora in più insieme e di unirsi in vista di un match decisivo. Spalletti, però, cercherà di non mettere sotto pressione un gruppo che spesso si è dimostrato volubile. Ma adesso il tempo stringe ed è ora che tutti diano di più, perché il passo falso contro il Verona ha lasciato grande amarezza in tutto il mondo Juventus. La squadra è chiamata a dare delle risposte, visto che dall’andamento delle prossime tre partite passa anche il futuro di molti calciatori. Chi non dimostrerà di essere da Juve in estate andrà via.

Frenata per Lewandowski.
Nelle scorse settimane, il nome di Robert Lewandowski è stato accostato alla Juventus, visto che il bomber polacco è uno dei giocatori che va in scadenza a giugno. Dunque rappresenta uno dei profili appetibili per tante squadre. La Juventus, non è un mistero, cerca un attaccante o forse due per rinforzare il suo reparto avanzato. Le strategie dei bianconeri passeranno anche dal futuro di Vlahovic, per cui per il momento non si registrano novità. Le parti dovrebbero riaggiornarsi a fine stagione, ma chissà che il bomber serbo non ambisca a raggiungere altri lidi. Per questo motivo la Juventus sta valutando il mercato degli attaccanti, ma nelle ultime ore sembra che dalla lista dei bianconeri sia stato tolto un nome. Infatti, il suo agente Pini Zahavi ha incontrato la dirigenza della Vecchia Signora, che però è stata fredda nei riguardi di un possibile accordo con Lewandowski. I costi dell’operazione e probabilmente l’età del giocatore hanno spinto la Juventus a non farsi avanti concretamente. Perciò solo nelle prossime settimane si capirà quali sono le intenzioni del club bianconero per il suo attacco nella stagione 2026/2027.

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