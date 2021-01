Spezia, Agoume: "Qui sto bene ma in futuro mi vedo un punto di riferimento all'Inter"

Il centrocampista dell'Inter, in prestito allo Spezia, Lucien Agoume, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX nella quale ha parlato anche del suo presente e del suo futuro: "Allo Spezia mi sono sempre sentito bene, anche se all'inizio giocavo poco. Adesso le cose vanno meglio perché ho capito cosa voleva il mister da me, sto prendendo confidenza e fiducia. In futuro mi vedo all'Inter: spero di diventare un giocatore di riferimento in nerazzurro".